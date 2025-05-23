Кузбасские бойцы выступили на Чемпионате мира по киокусинкай в Токио

Новокузнецкие бойцы Дарья Мызникова, Руслан Дедерер и Арсений Оськин завоевали серебряные и бронзовые медали на Чемпионате мира по киокусинкай в Токио. Об успехах кузбассовцев рассказал в своем телеграм-канале глава Новокузнецка Денис Ильин, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, киокусинкай — жесткий стиль карате, который предполагает полноконтактные бои. Глава города отметил, что спортсмены отстаиваются честь Новокузнецка и достойно представляют Россию за границей. В преддверии летних каникул Денис Ильин встретился со спортсменами, чтобы в торжественной обстановке провести церемонию награждения. Глава отметил, что ради наград спорстмены трудятся ежедневно, чтобы улучшать свои способности.

«А еще, это значит гордиться победами и извлекать урок из поражений», — написал в телеграм-канале глава Новокузнецка.

Мэр рассказал, что, пока одни горожане отстаивали честь города в Японии, другие покоряли всероссийский турнир по хоккею. Впервые в истории хоккейной команды «Кузнецкий лед» спортсмены 2012 года рождения стали серебряными призерами. Мероприятие состоялось в Хабаровске.

Ранее сообщалось, что юнармейские отряды «Витязь-Быково» и «Варяг» из Подольска завоевали кубки по спортивному лазертагу.