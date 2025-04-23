Кузбасские дети перебираются через реку, чтобы дойти до школы

Пользователи соцсетей опубликовали видео, как родители и дети преодолевают дорогу, по которой течет река, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Таким способом они вынуждены добираться в школу.

По данным издания, вода доходит до голени. Судя по кадрам, проходить по дороге сложно. Рекой затоплен большой участок дороги. По ней идет мама с ребенком. Они еле удерживаются на ногах, чтобы не упасть.

«Сильный поток может сбить с ног», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в администрации села Заречного в Беловском округе прокомментировали ситуацию. В регионе может произойти подтопление из-за превышения воды в местных реках. Дорога подтоплена из-за разлива реки. Мост через реку Бачат в настоящее время перекрыт.

По данным издания, в настоящее время вода также поднимается на реке Томь, протекающей по территории Кемерово и Новокузнецка. По состоянию на 23 апреля вода в реке Томь поднялась до 570 см, в реке Кондома — до 135 см. В настоящее время опасный уровень не преодолен. Уровень воды измеряют ежедневно, чтобы в случае опасности своевременно предупредить местных жителей. Жилые дома пока не подтоплены.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе готовятся к эвакуации жителей региона.