В Кузбассе готовятся к эвакуации жителей региона

По данным издания, главы округов ежедневно информируют о состоянии рек. Региональное правительство готовится к возможному паводку: людей просят собрать необходимые вещи, в городах открыли пункты временного размещения, решается вопрос об оказании помощи маломобильным гражданам.

Глава города Новокузнецк Денис Ильин в своем телеграм-канале проинформировал, что на протяжении всего дня во вторник, 22 апреля, специалисты будут наблюдать за ростом уровня воды в реках, расположенных на территории города. Жителей, которые находятся вблизи возможной зоны подтопления, будут оповещать о любых изменениях.

«По результатам анализа средств контроля уровня воды в верховьях рек Томи, Кондомы, ЕДДС города сообщает, что в течение дня 22 апреля будет наблюдаться рост уровня воды в реках на территории города»

По данным издания, в настоящее время до опасного уровня реки Томь осталось 130 см, Абашево Томи — 85 см, Кондомы — 220 см. На текущий момент ни в одном из районов Новокузнецка подтопления не произошло. Власти контролируют ситуацию. В Таштагольском районе воды вышли за берега, затоплена дорога. Местные жители делятся в соцсетях фотографиями.

Ранее сообщалось, что в учебном заведении Владивостока экстренно эвакуировали учащихся и сотрудников.