Кузбасские «моржи» сделали заплыв в ледяной воде на 25 и 50 метров

В Кемерове состоялись седьмые соревнования по открытому криатлону «Снегориада», участие в которых приняло более 100 человек, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, спортсмены продемонстрировали свои навыки в трех спортивных состязаниях – в беге, лыжной гонке и заплыве в ледяной воде. Женщинам пришлось преодолеть 25 метров, а мужчинам — 50. В нынешний раз дул ветер, что делало заплыв менее комфортным. Многие спортсмены купаются в ледяной воде при температуре минус 40 градусов, поэтому они смогли справиться с заданием. Большая часть участников — представители клуба закаливания «СнеГири».

По информации издания, кузбасские «моржи» прошли на Красном озере километровую лыжную гонку. Спортсмены, которые принимали участие в забеге, прошли дистанцию без верхней одежды. Всего в мероприятии приняли участие более 100 человек из разных городов России различного возраста.

«А настоящим амбассадором кемеровского криатлона можно назвать Ларису Тимошенко. Ей уже за 80, но она серьезный соперник в забеге, гонке на лыжах и заплыве в проруби. Впрочем, в заплыве участвовали и еще люди почтенного возраста», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, участники мероприятия вне конкурса устроили обливания. Мужчины решили покидать гири. В завершение активные россияне провели фотосессию. Победителей награждали медалями.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе на «МотоМасленице» горожан катали на мототехнике.