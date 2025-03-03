Сладкая вата и девушки в купальниках: в Кузбассе прошла «МотоМасленица»

В Кемерове прошла «МотоМасленица», в рамках которой местные жители участвовали в различных конкурсах, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, в мероприятии приняло участие большое количество местных жителей, для которых организовали различные мероприятия. Так, девушки в купальниках, несмотря на зимнюю погоду, танцевали на площади возле Красного озера. Желающие могли сфотографироваться на мототехнике. На мероприятии присутствовали любители снегоходов, мотоциклов и других машин скорости. Мотолюбители катали всех желающих на своем транспорте, а также катали детей на плюшках.

Кроме того, кузбассовцы участвовали в традиционных для Масленицы народных гуляниях. Так, взрослые и дети перетягивали канат и устраивали бои на мешках. Для гостей готовили шашлыки и блины. Всех угощали горячим чаем. Непривычным для зимних празднеств десертом стала сладкая вата, которая пользовалась спросом не только у детей. Кульминацией мероприятия стало сожжение соломенного чучела.

После масленичной недели начинается Великий пост. Ранее протоиерей Харитонов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, каким правилам важно придерживаться в период до Пасхи.