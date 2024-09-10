Кузбасские врачи прооперировали новорожденного, который не мог есть

Хирурги Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Атаманова успешно провели операцию новорожденному. Без хирургического вмешательства ребенок никогда в жизни не смог бы есть, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов сообщил в телеграм-канале, что диагноз был определен до рождения ребенка. На протяжении беременности женщине проводят минимум три процедуры ультразвукового скрининга. На третьем исследовании у медиков появились подозрения.

Министр отметил, что подобная аномалия развивается у одного из 10-12 тыс. детей. После рождения диагноз подтвердили. Было принято решение проводить операцию. В противном случае малыш никогда в жизни не смог бы есть. У двенадцатиперстной кишки образовалась мембрана, которая преграждала проход любой пищи (даже жидкой). Хирурги удалили ее. Кроме того, петли кишечника не сообщались между собой. Чтобы исправить это, медики наложили между ними соустья.

Вскоре новорожденный кузбассовец пойдет на поправку. Ребенок сможет полноценно жить, питаться и развиваться.

Ранее сообщалось, что детский хирург из Подмосковья стал лауреатом престижной национальной премии.