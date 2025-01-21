Кузбасских коллекторов оштрафовали почти на 7 млн руб. в 2024 году

Пресс-служба ГУ ФССП по Кузбассу проинформировала, что в 2024 году профессиональные коллекторские организации были оштрафованы почти на 7 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве отметили, что сотрудники проверили реализацию требований о защите прав и интересов физических лиц во время осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности. Подобные права и интересы урегулированы законодательством России. По факту выявления нарушений были составлены протоколы. Всего в 2024 году специалисты выдали 94 постановления.

В пресс-службе ведомства граждан призвали обращаться в ГУФССП России в случае нарушения их прав. В частности, жители Кемеровской области могут воспользоваться разделом официального портала ГУФССП «Интернет-приемная». К обращению можно приложить информацию любого формата, которая доказывает факт нарушения.

«Это могут быть СМС-сообщения, детализация звонков, полученные письма, фотографии, аудио-и видеозаписи, а также иные материалы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минюст предложил годовую отсрочку на взыскание долгов россиян через приставов.