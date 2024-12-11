Минюст предложил годовую отсрочку на взыскание долгов россиян через приставов

Банки и микрофинансовые организации могут получить заметное ограничение на взыскивание долгов. Им могут запретить собирать задолженности с использованием приставов в течение года после того, как она образовалась. С такой инициативой выступило Министерство юстиции РФ, и о ней сообщил РБК.

Данное ведомство предложило ввести специальную отсрочку в один год при передаче долгов приставам. При этом их услуги будут платными для тех, кто профессионально занимается взысканием долгов. В Минюсте отметили, что на данный момент участники кредитного рынка, как правило, не используют досудебные способы взимания долгов, а сразу переходят к решительным действиям.

«Используют для получения прибыли ресурсы и полномочия органов принудительного исполнения», — указали его представители.

В связи с этим Минюст задумал внести соответствующие поправки в законодательство. Проект закона будет подан в Государственную Думу правительством РФ. Центробанк уже пообещал, что даст оценку такому закону после того, как тот поступит к финансовому регулятору.

Ранее сообщалось, что Минюст совместно с Банком России запланировали ограничить взимание долгов в обход решений суда. Сейчас банки и коллекторы часто «выбивают» долги с помощью нотариальной исполнительной надписи. От них потребуют вписывать в кредитный договор согласие либо отказ заемщика на такой способ погашения долга.