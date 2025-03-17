Кузбасский кот Томас стал участником всероссийского конкурса «Хвостатый хранитель 2.0»

Новокузнецкий кот Томас стал участником всероссийского конкурса котов-хранителей, сообщил онлайн-журнал «Сибдепо» со ссылкой на Министерство культуры РФ.

В Новокузнецке расположен научно-технический музей им. Ивана Бардина. Томас — его хранитель. Голосование проходит поэтапно. Из большого числа претендентов на победу выбирают тех животных, кто набрал больше всего баллов. Голосовать вправе любой пользователь соцсетей. Кот Томас вышел на одну из стадий финала. Он вошел в первую пятерку. Принять участие в голосовании предложено до 22 марта.

В пресс-службе музея проинформировали, что Томас — не просто хранитель, но и пиарщик. Сотрудники ведут от имени животного блог, в котором фантазируют о жизни кота. Они рассказали, что Томас — потомок кота главного инженера Кузнецкстроя академика И. П. Бардина.

«Как нестерпимо хочется с теплой лежанки убежать в лес, слушать ночные голоса птиц, прыгать по деревьям, грызть, наконец, бузину… Зов предков наверное...» — сотрудники музея ведут блог от имени кота-хранителя Томаса.

В соцсетях посетители музея признаются, что прийти на экскурсию и не погладить Томаса просто невозможно. Питомца любят и ласкают. Сотрудники музея уточняют, что кот не работает, а служит.

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