Полицейский Кузбасса спас от смерти запертого в доме одинокого рыжего кота

В Ленинске-Кузнецком сотрудник полиции спас рыжего кота, который мог погибнуть от голода, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.

По данным пресс-службы, с сотрудником полиции Егором Полозовым связались волонтеры. Они рассказали, что некоторое время назад умер мужчина. Он проживал в доме вместе с котом. Животное оказалось запертым. Предположительно, у него уже не было еды и воды. Общественники попросили помочь им вызволить кота.

По данным пресс-службы, старший лейтенант полиции нашел родственников умершего мужчины. Они приехали и открыли дом. Рыжий кот прятался в шкафу. Сотрудник полиции передал животное волонтерам. Общественники дали питомцу кличку Рыжик.

«Местные жители поблагодарили Егора Полозова за неравнодушие. Кроме того, волонтеры разместили публикацию о добром поступке участкового уполномоченного полиции в социальных сетях», — указано в сообщении.

В полиции призвали россиян быть более отзывчивыми и при возможности и отсутствии угроз для собственной жизни всегда приходить на помощь к тем, кто в этом нуждается. Посты с благодарностью сотруднику полиции Полозову в прошедшие выходные быстро распространились по соцсетям.

Ранее подмосковные ветеринары спасли кота, проглотившего рыболовный крючок.