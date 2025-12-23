Кузбасский танец покоряет мир: B-girl Nika обыграла француженку и стала чемпионкой мира по брейк-дансу

Кузбасская спортсменка Вероника Чирцова (B-girl Nika) одержала победу на престижном чемпионате мира Dubai Open Breaking. О достижении россиянки в своем телеграм-канале проинформировал министр спорта и физической культуры Кузбасса Денис Ведягин, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Являясь ключевой фигурой сборной команды региона, Вероника Чирцова продемонстрировала выдающуюся технику, артистизм и волю к победе. В решающем поединке ей противостояла сильнейшая француженка Kimie. Мастерство и характер кузбасской брейкерши принесли ей заслуженное золото.

За победу спортсменка получила не только символический главный кубок соревнований, но и солидный денежный приз в размере $10 тыс. Успех стал результатом долгой и плодотворной работы под руководством опытного тренера Геннадия Ретиевского, чья методика подготовки вывела Веронику на мировой уровень.

«Поздравляем Веронику и ее тренера Геннадия Ретиевского!» — написал министр.

По информации издания, на соревнованиях в Дубае выступили еще двое представителей региона. В составе интернациональной команды «Green Panda» они добились высокого результата, завоевав звание вице-чемпионов мира в командных соревнованиях по брейкингу.

