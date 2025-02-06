Кузбасский уголь могут использовать для очистки воды

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса проинформировала, что регион посетил председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валентин Пармон. Во время совещания с губернатором он предложил различные проекты, которые можно реализовать в регионе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, один из таких проектов — изготовление орбентов для очистки воды, которые можно создавать из угля. Валентин Пармон отметил, что проект позволит перерабатывать более 1 млн тонн добытого топлива в год. Главное преимущество — предприятиям и региону не придется тратить деньги на транспортировку угля. Помощь в разработке окажет научное сообщество. Кроме того, реализация проекта улучшит экологию.

«Это особенно актуально в связи с загруженностью Восточного полигона Запсиба и невостребованностью угля в странах Запада. Технологии переработки позволят использовать не самые ценные марки угля», — сказал академик Валентин Пармон.

По данным издания, Валентин Пармон также предложил Кузбассу перенять опыт других российских городов и организовать новое производство. В частности, на фабрике можно обрабатывать уголь в бездымном состоянии. Цель — снизить выбросы веществ в экологию. Кроме того, таким способом удается добыть коксохимическую смолу.

Ранее сообщалось, что министр Токарев опроверг информацию в соцсетях о нехватке рядового угля на складах.