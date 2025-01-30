Министр Токарев опроверг информацию в соцсетях о нехватке рядового угля на складах

Министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев провел пресс-конференцию с журналистами, в ходе которой рассказал о ситуации с углем, необходимым для нужд населения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Корреспондент Сибдепо присутствовал на пресс-конференции, в ходе которой были затронуты актуальные для региона проблемы. В частности, министр опроверг информацию, которая распространяется в соцсетях. Неизвестные лица пишут, что на складах нет угля. Министр Токарев заверил, что ежедневно количество рядового угля на складах контролируется. Дефицита нет.

Министр также обратился к жителям региона, которым привезли некачественный уголь. В первую очередь он призвал не выгружать уголь.

«Важно его получить и не загружать. (…) Вызываете комиссию, она приезжает на место, осматривает. Если нужно взять пробу, берут. И решается уже вопрос о замене угля или нет», — пояснил Токарев.

Министр уточнил, что кузбассовцы вправе обратиться в организацию, которая поставляет уголь, на протяжении 14 дней с момента его поставки. По данным Токарева, для нужд населения на сезон требуется 1 млн 700 тыс. тонн угля.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье начались митинги с требованием к молдавскому правительству вернуть газоснабжение.