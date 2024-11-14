Кузбассовец дважды ограбил один и тот же комиссионный магазин

В Кемерове агрессивно настроенный мужчина два раза с разницей в один день ограбил местный комиссионный магазин, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области проинформировали, что мужчина пришел в комиссионный магазин и угрожал продавцам электрошокером. Он похитил электропилу, стоимость которой оценивается в 4,5 тыс. руб.

Через день мужчина снова пришел в этот же комиссионный магазин. Сотрудники рассказали, что он нецензурно выражался и вел себя агрессивно. Неизвестный забрал два перфоратора, которые лежали на витрине. Общая сумма ущерба составила 8,5 тыс. руб.

Продавцы обратились к сотрудникам правоохранительных органов. За два дня общая сумма ущерба составила 13 тыс. руб. Мужчину задержали. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. Выяснилось, что 39-летний местный житель ранее привлекался к ответственности за совершенные противоправные действия. Некоторые украденные инструменты он успел продать.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетнего кузбассовца осудят за то, что он бросил гранату в людей.