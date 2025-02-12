Кузбассовец из-за неприязни к соседям специально громко включал телевизор

Пресс-служба регионального ГУ МВД проинформировала, что житель Новокузнецка, испытывая неприязнь к своим соседям, специально включал на полную громкость телевизор, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным ведомства, к сотрудникам правоохранительных органов обратились жильцы многоэтажного дома. Они рассказали, что сосед мешает всем отдыхать. Из его квартиры круглосуточно раздается громкий гул. В ведомстве организовали проверку. Информация, предоставленная жильцами, подтвердилась.

«В ходе проверки информация подтвердилась», — сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Мужчина признался участковому, что испытывает неприязнь по отношению к своим соседям, поэтому специально включал телевизор. Кроме того, сосед целенаправленно выбирал шум помех. Он рассказал также участковому, что шум успокаивающе воздействует на него. Против 52-летнего жителя Новокузнецка составлен протокол. Материалы переданы комиссии, которая примет решение о наказании. Размер штрафа достигает 1 тыс. руб.

Ранее адвокат Карабанов назвал способы поведения при отсутствии реакции полиции на жалобы о шумных соседях.