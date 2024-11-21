Адвокат Карабанов назвал способы поведения при отсутствии реакции полиции на жалобы о шумных соседях

Громкий шум по ночам является частой причиной бытовых конфликтов между жителями многоквартирных домов. По словам адвоката Александра Карабанова, гражданам, которым мешает спать громкий сосед, важно не вступать с ним в прямое столкновение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что подобные конфликты на бытовой почве могут завершиться совершением преступления той или иной стороной, поэтому вместо попыток самостоятельно решить вопрос с шумом, жильцам стоит вызвать полицию. Так, в каждом регионе РФ действуют свои нормативные акты, регулирующие вопросы тишины по ночам.

По мнению юриста, в случае вызова полиции следует звонить не в местное отделение, а на номер 112, то есть в службу ГУВД, где все обращения граждан фиксируются и записываются на аудионосители, после чего местным сотрудникам отправляется обязательная к исполнению команда отреагировать на вызов. В случае отсутствия реакции со стороны полицейских можно писать в вышестоящий орган, в том числе в прокуратуру. Тогда уже в отношении полиции будут проводить проверку, исполняет ли она свои должностные обязанности, что является более чем некомфортной ситуацией для сотрудников полиции.

Он уточнил, что при этом визит сотрудников правоохранительных органов к шумному соседу в целом не дает гарантий, что тот прекратит нарушать тишину. В таком случае следует уже писать заявление в полицию на шумных соседей.

Ранее сообщалось, что житель Омска отправился в колонию за пьяную стрельбу и ранение соседки.