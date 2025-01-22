Кузбассовец избил экс-супругу куском замороженного мяса

Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области проинформировал, что суд признал виновным жителя Кузбасса, который избил свою бывшую супругу куском замороженного мяса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В сообщении указано, что суд назначил кузбассовцу наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно. Мужчина признал вину в зале суда. Он заявил, что раскаивается из-за своего поступка.

В пресс-центре сообщается, что против мужчины возбудили уголовное дело. Его обвиняли в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Поводом стал скандал с бывшей супругой. Во время конфликта кузбассовец неоднократно нанес женщине удары куском замороженного мяса. Специалисты провели экспертизу.

«Нанес <> повреждения, которые по заключению экспертизы расценены как вред здоровью средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровья», — указано в сообщении.

Согласно данным экспертизы, потерпевшая на протяжении примерно трех недель могла быть ограничена в сфере трудовой деятельности. В рамках уголовного дела замороженный кусок мяса специалистами расценивался как оружие.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области мужчина убил жену из-за ревности и политических разногласий.