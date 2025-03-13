Кузбассовец напал на прохожих: стрелял в автомобиль и ранил ножом мужчину

В Кузбассе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в понедельник, 10 марта, напал на неизвестных ранее ему людей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

В полиции рассказали, что злоумышленника задержали недалеко от места происшествия. Предполагается, что задержанный подошел на улице к автомобилю и выстрелил в него из пневматического оружия. В салоне находились двое мужчин. От выстрела никто не пострадал.

По данным ведомства, после выстрела неизвестный нанес удар ножом водителю автомобиля. Его знакомый, находившийся на пассажирском сиденье, вызвал бригаду скорой помощи. Медики зафиксировали колото-резаную рану бедра и передали информацию в полицию. 22-летнего пострадавшего госпитализировали.

«Задержанным оказался ранее судимый 44-летний местный житель, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Полицейские изъяли у него нож и пневматический пистолет», — указано в сообщении.

По данным полиции, в настоящее время задержанный находится в психоневрологическом диспансере. Сотрудники правоохранительных органов назначили ряд экспертиз, на основании которых они вынесут решение о способе привлечения к ответственности нападавшего на горожан мужчины.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде подростка задержали после нападения с ножом на одноклассников в школе.