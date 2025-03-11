В Нижнем Новгороде подростка задержали после нападения с ножом на одноклассников в школе

Сотрудники правоохранительных органов задержали школьника, который в Нижнем Новгороде набросился с кухонным ножом на одноклассников. Как сообщил телеграм-канал SHOT, несовершеннолетнего повезли на допрос.

Информационный канал уточняет, что 14-летнего Максима поймали на опоре ЛЭП в лесополосе, где он пытался спрятаться. Перед задержанием школьник позвонил родственникам и признался в преступлении. Одноклассниками злоумышленника высказывалась версия, что Максим совершил нападение по причине издевательств, а поножовщине предшествовал словесный конфликт. Пострадавшие находятся в больнице с травмами, но их жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в Авдеевке в Донецкой Народной Республике школьник помогал взрослым спасать дома и имущество, которые загорелись после обстрела украинских военных.