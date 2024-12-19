Кузбассовец отомстил обидчице поджогом дома

Согласно данным ведомства, подсудимый вину признал в полной мере и раскаялся. Он рассказал, что местная жительница высказывала неуважение в его адрес, а также его сестры. Мужчина решил отомстить обидчице за насмешки. 40-летний житель зашел в дом 32-летней женщины и целенаправленно поджег подушку. С собой он взял коробок со спичками, который бросил в доме женщины. После содеянного преступления покинул помещение. Здание загорелось. Инцидент произошел в июне 2024 года.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно», — указано в сообщении пресс-службы Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

Сумма ущерба составила 205 500 рублей. Потерпевшая подала гражданский иск с требованием взыскать с подсудимого денежные средства. Суд удовлетворил просьбу. Денежные средства взысканы.

Ранее сообщалось, что после ссоры из-за разных музыкальных вкусов мужчина поджег автомобиль знакомого.