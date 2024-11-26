После ссоры из-за разных музыкальных вкусов мужчина поджег автомобиль знакомого

Конфликт возник во время застолья. Выяснилось, что у приятелей разные музыкальные предпочтения. Житель Прокопьевска просил включить песню, которая ему нравится. Товарищ не отреагировал на просьбу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

«Владелец автомобиля любил слушать популярную музыку. А его ранее судимый товарищ просил включить что-нибудь «более душевное». Скорее всего, речь идет о шансоне», — сказал собеседник издания из ГУ МВД по Кузбассу.

После инцидента мужчина сообщил сотрудникам правоохранительных органов о возгорании своего автомобиля. На место происшествия прибыли эксперты, который установили причину — поджог. В ходе следствия стало известно, что житель Прокопьевска обиделся из-за отказа и решил отомстить. Он облил машину бензином и поджег.

На время дальнейшего расследования ему выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Максимальный срок наказания за подобные правонарушения достигает пяти лет заключения в колонии. Задержанный подтвердил, что конфликт возник на почве разногласий в выборе музыки. Сумма ущерба составила 250 тыс. руб.

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