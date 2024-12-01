Кузбассовец перевозил в такси запрещенные препараты

В Междуреченске сотрудники полиции остановили такси, в котором они обнаружили особо крупную партию наркотических препаратов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кузбассу.

Сотрудники правоохранительных органов получили оперативную информацию, что 43-летний наркокурьер намерен при помощи услуг такси перевести большую партию запрещенных препаратов. Они проверили информацию, которая оказалась правдивой. Оптовую партию он приобрел в Новокузнецке.

Изъятые препараты были направлены на экспертизу. В пакетиках, действительно, находились запрещенные препараты. Заведено уголовное дело. Суд вправе назначить наказание в виде пожизненного заключения. Найденное количество веществ относится к категории особо крупных.

Ранее сообщалось, что в декабре на свободу выходит один из последних в России «смертников» уфимец Анвар Масалимов.