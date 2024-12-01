В декабре на свободу выходит один из последних в РФ «смертников» Масалимов

Агентство отмечает, что Анвар Масалимов отсидел три срока, но ни разу не признал своей вины. Кроме того, был приговорен к смертной казни. В первый раз уфимец предстал перед судом после инцидента во время застолья. 25-летний юноша работал разнорабочим, часто оставлял жену с ребенком из-за командировок. После одного из рабочих дней мужчины решили выпить. Завязался конфликт. Следствие предполагало, что Масалимов нанес ножевые ранения коллеге. Уфимца оперативно задержали, но вину он не признал.

Суд назначил 15 лет пребывания в колонии, но мужчина вышел раньше по УДО. Уфимец снял комнату в частном доме у пенсионера. Через полгода, согласно данным расследования сотрудников правоохранительных органов, во время распития спиртных напитков Масалимов на фоне конфликта задушил собственника дома и сжег тело в печи. Соседи обратили внимание на пропажу пенсионера. Масалимова задержали.

«Приговор Масалимову вынесли только через год и два месяца. Томский областной суд 29 октября 1992-го признал его «особо опасным рецидивистом» и по статье 102 пункт «и» УК приговорил к исключительной мере наказания — смертной казни», — рассказывают РИА Новости.

Однако в 1996 году Россия готовилась войти в Совет Европы, в связи с чем смертная казнь была отменена. Масалимов неоднократно писал прошения о помиловании. В 2003 году из статьи 105 УК исключили понятие «опасный рецидивист». Позже уфимца переводили из одной в колонию в другую, а дело было несколько раз пересмотрено.

«Преступник вышел на свободу 22 июня 2016 года и стал одним из немногих, кому удалось не только избежать смертной казни, но и освободиться из заключения. По сообщениям ФСИН, к 2018-му насчитывалось всего шесть случаев пересмотров приговоров после гуманизации уголовных наказаний», — узнало агентство.

В ноябре 2018-го во время одного из застолий Масалимов повздорил с хозяином квартиры и, как считает следствие, не менее пяти раз ударил его ножом. Он сам вызвал скорую помощь, но вину не признал. Советский районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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