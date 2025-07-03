Кузбассовец по ошибке разбил лицо неизвестному человеку на остановке

В Новокузнецке молодому человеку, который ожидал общественный транспорт на остановке, разбил лицо неизвестный ему мужчина, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

В ведомстве рассказали, что пострадавшим оказался 20-летний горожанин. Сотрудники оперативно прибыли на место происшествия и опросили молодого человека. Вскоре им удалось задержать предполагаемого обидчика — 51-летнего новокузнечанина. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации ведомства, мужчина рассказал, что на фоне употребления спиртных напитков перепутал потерпевшего с другим человеком — своим обидчиком. Заметив парня на остановке, он нанес ему несколько ударов по лицу и скрылся с места происшествия. Молодой человек самостоятельно вызвал скорую помощь и обратился за помощью к правоохранителям. Задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел.

«Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что с целью предотвращения подобных инцидентов сотрудники Росгвардии на регулярной основе патрулируют улицы. Это позволяет оперативно разыскивать предполагаемых нарушителей правопорядка.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы дагестанец избил мужчину и прокатил его друзей на капоте машины.