Кузбассовец похищал мобильные телефоны, пока их собственники спали

Сотрудники правоохранительных органов подозревают жителя Мариинска в том, что он ночью, пока собственники домов и частных построек спали, похищал их личные вещи, сообщает sibdepo.ru .

Пресс-служба прокуратуры Кемеровской области информирует, что мужчину подозревают в совершении 20 краж. Следствие завершено. Материалы дела переданы в суд. За период с сентября по ноябрь 2023 года 35-летний кузбассовец присвоил незаконным путем мобильные телефоны жителей, строительные инструменты и различные бытовые приборы. Он проверял территорию дома, а также прилегающую зону: сараи и гаражи.

Однажды владелец дома проснулся. Он потребовал, чтобы мужчина немедленно оставил все вещи, которые присвоил. Кузбассовец скрылся с места преступления, убежав с пылесосом в руках. Чаще всего подозреваемый в кражах действовал бесшумно. Обвинение вынесено по трем статьям.

Ранее мы сообщали, что в подмосковном Одинцово полицейские задержали 34-летнюю женщину, которую подозревают в краже товаров из интим-магазина. Похищенную продукцию изъяли у нее в квартире.