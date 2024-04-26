Женщину, совершившую кражу, задержали полицейские в подмосковном Одинцово

Сотрудники уголовного розыска задержали в Одинцовском городском округе тридцатичетырехлетнюю местную жительницу, которую подозревают в краже товаров из интим-магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что в вечернее время злоумышленница, подойдя к интим-магазину, увидела, что дверь открыта, а внутри никого нет. Зайдя в помещение, женщина выключила свет, включила фонарик на телефоне и похитила товары интимного назначения.

Полицейским удалось задержать подозреваемую в совершении преступления по месту жительства в городе Голицыно. В квартире правонарушительницы оперативники обнаружили и изъяли похищенную продукцию. В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Накануне стало известно, что двух мужчин задержали при ограблении больницы в Подмосковье.