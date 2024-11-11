Кузбассовец потребовал в суде от работодателя компенсацию за инвалидность

Сотрудник металлургического предприятия потребовал от руководителя выплату компенсации за полученную во время рабочего дня травму, которая привела к инвалидности, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Мужчина работал мастером. Выполнял сложные задания на самых «горячих» участках. После получения производственной травмы потерял работоспособность на 80%. Медики сообщили об инвалидности второй группы. Прокуратура направила иск в суд с требованием, чтобы бывший работодатель компенсировал пострадавшему невозможность самостоятельно обеспечивать себя и получать заработную плату. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Суд решил, что работодатель обязан выплатить 79 тыс. руб. за то, что мужчина больше не способен зарабатывать деньги сам. В качестве моральной компенсации ответчику назначили выплатить деньги в размере 1,5 млн руб. Прокуратура будет следить, чтобы администрация предприятия выполнила в полном объеме требование суда.

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