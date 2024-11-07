Житель Сахалина больше полугода опустошал пенсионный счет умершей матери

Житель Сахалина почти девять месяцев транжирил средства покойной матери, пользуясь ее банковской картой. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на МВД.

Пожилой житель города Корсаков пользовался банковской картой покойной матери на протяжении девяти месяцев. Тайно он снимал и тратил пенсию, которая туда приходила. За указанный период ему удалось снять не меньше 352 тысяч рублей.

Подозрительные списания заметили. Гражданка числилась мертвой, по этой причине сотрудникам Соцфонда стало любопытно, кто снимает наличные. Совместно с работниками ОМВД по Корсаковскому округу выяснилось, что неправомерно картой пользовался пожилой мужчина.

Сахалинца привлекут к уголовной ответственности. Суд выбрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что о мошеннической схеме с заменой полиса ОМС.