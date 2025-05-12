Кузбассовец предложил сыну поохотиться в запрещенный период

В Кузбассе суд вынес приговор браконьерам, которые отправились на охоту в запрещенный период времени, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Мариинского суда.

В ведомстве отметили, что инициатором нарушения законодательства был 55-летний житель Мариинска. Установлено, что мужчина был проинформирован о временном запрете. Он предложил отправиться на охоту своему 28-летнему сыну. Мужчины добрались до леса на автомобиле, затем прошли на лыжах. Они выследили двух самцов сибирской косули.

«В итоге двумя прицельными выстрелами 55-летний мариинец убил животных, которых вместе с сыном тут же имеющимися при них ножами разделил туши косуль на части. Разделанные части туш косуль браконьеры сложили в имеющиеся у них мешки и рюкзаки», — указано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что сотрудники правоохранительных органов ожидали мужчин у их автомобиля. Родственники пытались скрыться в лесном массиве, но были задержаны с мясом убитых животных. Специалисты установили сумму ущерба — около 250 тыс. руб. Суд постановил, что данную сумму они обязаны возместить государству. Охотничьи ружья были переданы представителям Росгвардии. Суд также назначил нарушителям по три года лишения свободы каждому условно. Срок испытательного периода — три года. При вынесении вердикта судья учитывал ряд смягчающих обстоятельств.

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