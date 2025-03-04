Массовая гибель оленей в Дагестане: волки загрызли 37 животных в заповеднике

В Дагестане волки загрызли несколько десятков редких пятнистых оленей вблизи Алмакского заповедника. Об этом пишет РИА Новости.

Уникальное хозяйство на Северном Кавказе пострадало от нашествия хищников. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана сообщило о масштабной гибели пятнистых оленей после нападения волков и диких собак.

Территория Алмакского заповедника площадью 643 гектара понесла значительный урон. До инцидента в зверосовхозе насчитывалось более 1500 животных. Из-за повреждения ограждения, вызванного обильными снегопадами два месяца назад, часть стада оказалась вне территории заповедника и подверглась нападению хищников.

Специалисты обнаружили 37 загубленных оленей, однако реальное количество жертв может быть значительно больше. Сотрудникам удалось вернуть 210 животных, треть стада смогла убежать через поврежденный забор.

Представители министерства выразили обеспокоенность не только угрозой со стороны волков, но и возможными действиями браконьеров. Они обратились к местным егерям и охотникам с призывом помочь сохранить редкий вид оленей, занесенных в Красную книгу.

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