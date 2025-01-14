Кузбассовец продал драгоценные вещи стоимостью 5 млн за 50 тыс. руб.

Жителю Кузбасса вынесли приговор за кражу имущества из дома местного жителя. Ему назначили пять лет колонии строгого режима, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В полиции Кузбасса поделились подробностями. Преступление произошло в 2022 году. До решения суда подозреваемый находился под стражей. Сотрудники правоохранительных органов предполагали, что мужчина проник в квартиру, расположенную на втором этаже. 43-летний житель вскрыл сейф и забрал ценные вещи: деньги и ювелирные драгоценности. В доме также нашелся кожаный рюкзак, в который и были сложены похищенные предметы. Ущерб составил более 5 млн руб.

«Похищенное имущество он вскоре продал неизвестному на улице за 50 000 рублей, деньги потратил», — уточнили в ведомстве.

Собственник дома узнал о похищении после возвращения из командировки. Он написал заявление в полицию, на основании которого возбудили уголовное дело. Суд посчитал доводы следствия о причастного задержанного гражданина к краже убедительными. Осужденный подавал апелляцию на решение суда. Областной суд оставил приговор в силе.

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