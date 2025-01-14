Сообщения о давке на концерте Золо дошли до правоохранителей

Сообщения в мессенджерах и соцсетях о давке несовершеннолетних перед началом концерта Ивана Золо в городе Кемерово привлекли внимание сотрудников правоохранительных органов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Издание ссылается на данные Следственного комитета Кузбасса. В ведомстве не называют имя исполнителя, который выступил на концерте. В сообщении указано, что на концерте в Кемерове образовалась давка. Толпа выдавила стеклянную перегородку, которая разбилась. Некоторые посетители порезались об стекло. В их числе малолетние граждане.

«По данному факту в следственном отделе по Центральному району г. Кемерово незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — уточнили в СК Кузбасса.

Сотрудники правоохранительных органов выполнили предварительную проверку. Пользователи соцсетей предполагают, что причина давки заключается в ненадлежащей организации концертного мероприятия. В СК заверили, что проверят данную информацию. И.о. руководителя СУ по Кемеровской области-Кузбассу поручено докладывать о ходе проверки лично председателю СК. Известно также, что пострадали несколько человек.

Ранее сообщалось, что посетители концерта Золо в Кемерове заявили, что получили травмы из-за давки.