Кузбассовец пытался утаить продажу авто, чтобы не платить утилизационный сбор

В Марииснком городском суде проинформировали, что восьмой кассационный суд общей юрисдикции обязал мариинца выплатить больше 1,5 млн руб. Установлено, что мужчина пытался скрыть информацию о продаже трех автомобилей с целью не платить утилизационный сбор, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным ведомства, кузбассовец приобрел три автомобиля за границей. При пересечении государственной границы он заявил, что купил машины для личного пользования. В таком случае размер утилизационного сбора составил 15 тыс. руб., которые мужчина оплатил.

По информации ведомства, в скором времени мужчина продал ввезенные автомобили. сотрудники таможни пересчитали утилизационный сбор почти на 1,5 млн руб. В добровольном порядке мужчина отказался платить за сбор. Представители таможни добавили к сумме пеню и отправила иск в суд. В итоге сумма увеличилась до 1,7 млн руб. Иск был удовлетворен. Ответчик пытался обжаловать его несколько раз.

«Систематическая (более двух раз) продажа лицом товара, ввезенного для личного пользования, может являться основанием для отказа в освобождении от уплаты таможенных пошлин по более низкой ставке, предусмотренной в отношении такой категории товаров», — пояснили в ведомстве.

Кассационная жалоба кузбассовца была оставлена без удовлетворения.

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