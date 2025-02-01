Экономист Волков назвал причины недоступности автокредитов для россиян в этом году

В текущем году автокредитование становится более недоступным инструментом для населения. Несмотря на стремления банков простимулировать спрос посредством одобрения более высоких сумм кредита, чем запрашивают граждане, ситуация остается неизменной. Экономист Алексей Волков рассказал, станут ли россияне также легко оформлять автокредиты в 2025 году. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, не стоит ожидать положительных изменений на рынке автокредитования в этом году, поскольку никаких предпосылок к этому не наблюдается. Так, еще в октябре-декабре прошлого года число и объемы выданных автокредитов ощутимо упали. Ключевыми причинами этого стали рост ключевой ставки Центробанка РФ и утилизационного сбора.

Эксперт пояснил, что в настоящее время автокредиты недоступны гражданам, чья долговая нагрузка превышает 50%. Помимо этого, с падением спроса на автокредиты и сами банки перестали питать иллюзии, тем самым снижая объемы выдачи. В итоге совокупность указанных факторов и привела к падению выдачи автокредитов в октябре-декабре 2024 года. Но предпосылок для смены тренда в автокредитовании в текущем году не наблюдается.

Ранее сообщалось, что жители РФ выплачивали примерно шесть кредитов в этом году.