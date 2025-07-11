Кузбассовец снял на видео ржавую воду, которая постоянно течет из крана

Житель Белово с целью привлечения внимания органов власти снял на видео ржавую воду, которая течет из крана его квартиры, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, мужчина набрал кастрюлю воды. В емкости видно, что вода ржаво-коричневого цвета. Кузбассовец рассказал, что при кипячении воды посуда быстро портится. Не выдерживает и бытовая техника. По мнению мужчины, она чаще выходит из строя. Горожанин рассказал, что вынужден на постоянной основе покупать для приготовления еды бутилированную воду. Аналогично поступают его соседи.

«Машина стиральная в ржавчине, вся посуда, унитаз и т.д. Все смесители приходится менять несколько раз в год», — написал автор сообщения.

По данным издания, пользователи активно комментировали пост. Люди отметили, что также покупают воду. Они надеются, что местные власти решат многолетнюю проблему. Подписчики напомнили, что для управления Кемеровским округом в команду пригласили нового человека — Дмитрия Павлова. Корреспондент «Сибдепо» проверил официальный сайта Кемеровского муниципального округа. Должность нового члена команды до сих пор не объявлена. Жители в соцсетях выражают надежду, что в ситуацию с грязной водой вмешается Павлов.

Ранее сообщалось, что жители Ставрополья вынуждены годами жить без стабильной подачи воды.