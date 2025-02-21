Кузбассовец сравнил вид из своего окна с порталом в потусторонний мир из-за густого тумана

В Кузбассе продолжает действовать режим неблагоприятных метеоусловий, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Морозный и дымный туман, скапливающийся в воздухе, снижает видимость. Кроме того, в регионе продлен режим НМУ.

По данным издания, густой туман снижает видимость. В первую очередь страдают водители и пешеходы. На трассе под Кемерово произошло несколько ДТП. Появилась информация о погибшем. Местные жители публикуют фото густого тумана в различных соцсетях и мессенджерах. Один из горожан разместил фото, сделанное в разное время с одного ракурса. Создается впечатление, что из его окна открывается портал в потусторонний мир. Эффект создается за счет густого тумана и бликов солнца.

По данным издания, погодные условия негативно отражаются на экологической обстановке в регионе. В частности, в кемеровском Гидрометцентре решили продлить до вечера 21 февраля режим НМУ. Метеорологические условия провоцируют рассеивание вредных примесей в атмосферном воздухе. Эксперты сообщили о первой степени неблагоприятных метеоусловий. В свою очередь Роспотребнадзор обнаружил в воздухе опасное превышение выбросов.

Ранее красноярцы пожаловались на неприятный запах в городе, вызывающий приступ тошноты.