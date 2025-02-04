Кузбассовец тайно оформил кредиты на новую возлюбленную

Пресс-служба Маринского городского суда проинформировала, что 22-летний житель Мариинска привлечен к ответственности за оформление кредитов через приложение банка своей девушки без ее разрешения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным пресс-службы, молодой человек не работает и не имеет профильного образования, что стало причиной для затруднительного материального положения. Он начал жить с девушкой. Влюбленные договорились, что в знак доверия установят отпечатки пальцев друг друга для разблокировки телефонов.

Когда девушка спала, молодой человек оформил на ее имя два кредита. Он зашел в мобильное приложение, поучил деньги и перевел на свою карту. О своих действиях девушке не рассказал.

«Оформив два займа по 50 тыс. руб. каждый, он перевел поступившие деньги на свой банковский счет, и лег спать», — сообщила пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, девушка узнала об оформленных кредитах случайно. Она пыталась разобраться, почему молодой человек так поступил. Он рассказал, что деньги были нужна на лечение матери. По данным следствия, молодой человек на самом деле купил себе мобильный телефон. Кроме того, приобрел продукты питания и спиртные напитки. Девушке возлюбленный заявил, что непременно найдет работу и вернет все деньги. Она обратилась в полицию. Суд вынес наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

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