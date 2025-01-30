Жителей Подмосковья предупредили о новой рассылке вирусных сообщений

Мошенники начали рассылать жертвам вирусные сообщения с вредоносным файлом и вопросом «Это ты на видео?» через мессенджеры. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Вложения в сообщении имеют вредоносный файл с APK-расширением. При открытии такого вложения происходит установка приложения, которое может заразить устройство вирусом «Mamont». Такой вирус считывает push-уведомления, смс и фотографии из галереи», — говорится в сообщении.

Такая рассылка позволяет аферистам украсть личные данные жертв и взломать их платежные системы. В связи с этим жителей региона призвали не открывать файлы от неизвестных отправителей и не переходить по подозрительным ссылкам. Узнать подробнее о кибербезопасности можно на региональном портале госуслуг в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.