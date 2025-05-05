Кузбассовец устроил погром на могиле возлюбленной, которая не отвечала симпатией при жизни

В Мариинске полиция задержала 21-летнего местного жителя, который устроил погром на кладбище, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Установлено, что молодой человек нанес повреждения фотографии покойной и разбросал цветы. Сотрудники правоохранительных органов узнали о правонарушении во время мониторинга социальных сетей. Кроме того, родители покойной девушки написали заявление в полицию. Молодой человек признался в содеянном. Он рассказал, что пришел на кладбище, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции Кузбасса отметили, что молодой человек испытывал к девушке симпатию, но при жизни она не отвечала на его чувства. Горожанин был расстроен, поэтому устроил на кладбище погибшей погром. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания достигает двух лет.

«Дознавателем ОМВД России „Мариинский“ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ „Умышленные уничтожение или повреждение имущества“, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что толпа цыган набросилась на полицейских на кладбище в Ставропольском крае.