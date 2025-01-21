Жители Ставрополья массово устанавливают отцовство и меняют фамилии

Издание обратило внимание, что жители региона в 2024 году часто устанавливали отцовство. В Ставропольском крае было зарегистрировано 5352 подобных процедур. Кроме того, жители стали на 10,5% чаще вписывать имена отцов при получении документа о рождении. Госпошлина за установление отцовства составляет 350 руб. Проводить процедуру имеют право оба потенциальных родителя.

Издание также отметило, что жители стали чаще менять фамилии и имена. В ЗАГСе зарегистрировали 3271 записи о перемене имени. В данную категорию относят также смену фамилии или отчества. В 2024 году размер госпошлины за услугу составлял 1600 руб. По данным издания, с 1 января 2025 года стоимость увеличилась до 5 тыс. руб.

В ЗАГСе уточнили, что сравнивали показатели 2024 и 2023 годов.

Ранее сообщалось, что юрист Антонов напомнил россиянам о запрещенных отметках в паспорте.