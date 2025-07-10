Кузбассовец выплатит штраф за нецензурную брань в поликлинике

В прокуратуру Кузбасса обратилась фельдшер поликлиники Киселевска с просьбой привлечь к ответственности пациента, который оскорбил медработника, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на ведомство.

По информации ведомства, фельдшер заявила об унизительных высказываниях в ее адрес с употреблением нецензурной лексики. Медработник рассказала, что мужчина пришел в поликлинику на прием без предварительной записи. Между ним и медработником в ноябре 2024 года произошел конфликт. Женщина просила привлечь нарушителя к административной ответственности.

По данным ведомства, сотрудники возбудили дело об административном правонарушении. Началась проверка. Материалы дела передали в суд.

«Мировой судья судебного участка № 5 Киселевского городского судебного района, рассмотрев материалы дела, принял решение о привлечении мужчины к административной ответственности», — указано в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что мужчине назначили штраф в размере 3 тыс. руб. Поводом для возбуждения дела стала статья об оскорблении.

Ранее юрист Углов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что за мат и оскорбления в домовых, школьных и родительских чатах в некоторых случаях грозит даже уголовная ответственность.