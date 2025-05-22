Кузбассовца могут приговорить к 10 годам лишения свободы за добычу угля

В пресс-службе проинформировали, что 42-летней житель города Киселевска организовал добычу угля. Он выбрал один из земельных участков, который находился на территории бывшего угольного предприятия. Мужчина был осведомлен, что для ведения подобной деятельности требуется лицензия, однако он не занимался оформлением документов.

По информации пресс-службы, мужчина нашел людей, которые за оплату добывали полезные ископаемые. Рабочих он заверил, что имеет необходимые документы. Мужчина лично контролировал каждый этап работы: добычу, доставку в место хранения. Работы осуществлялись при помощи погрузчика, экскаваторов и самосвалов.

По данным пресс-службы, уголь хранился на складе. Мужчина намеревался продать его. Незаконным способом ему удалось добыть около 5500 тонн каменного угля. Сотрудники правоохранительных органов пресекли действия горожанина. Обвиняемый не отрицал вины. На время расследования он подписал подписку о невыезде. Правоохранители допросили около 40 свидетелей и назначили ряд экспертиз. Материалы переданы в суд.

«В настоящее время собранные следствием материалы направлены на рассмотрение в Киселевский городской суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказания 10 лет лишения свободы», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что кузбасские горняки высадили саженцы в Кемерово в честь дня рождения предприятия.