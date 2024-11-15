Кузбассовца оштрафовали за эмоциональный просмотр телевизора

Против жителя Новокузнецка составили протокол за то, что он во время просмотра телевизора вел себя слишком эмоционально, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области проинформировали, что в полицию обратилась 68-летняя пенсионерка. Она пожаловалась, что ее сосед слишком эмоционально смотрит телевизор. Согласно ее слов, молодой человек комментирует происходящее. Участковый навестил 18-летнего новокузнечанина.

«В ходе проверки информация подтвердилась», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по области.

Молодой человек рассказал, что пригласил друзей для просмотра соревнований по вольной борьбе. Он не отрицал, что активно комментировал происходящее. Гости также эмоционально воспринимали победы и поражения участников. Против молодого человека составлен административный протокол. Поклоннику соревнований по вольной борьбе выпишут штраф, сумма которого достигает 1 тыс. руб.

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