В Кузбассе девушка исполнила для супруга эротический танец на парковке

Сотрудники полиции в Белове призвали суд привлечь к ответственности местную жительницу за откровенные танцы с элементами раздевания, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области. Материалы дела переданы в суд.

В пресс-службе предоставили видео. Девушка стояла на коленях и танцевала, периодически поднимая вверх кофту и демонстрируя нижнее белье. Выяснилось, что танец предназначался для супруга, который находился в салоне одного из автомобилей.

«Горожанка пояснила, что еще в сентябре этого года станцевала стриптиз для своего супруга», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по области.

29-летняя местная жительница принесла извинения перед прохожими, которые стали случайными очевидцами эротических движений. Она дала обещание, что больше подобное поведение не повторится. Сотрудники правоохранительных органов расценили действия гражданки как мелкое хулиганство. Суд может назначить штраф в размере до 1 тыс. руб. или 15 суток ареста.

Ранее сообщалось, что спецназ ворвался в стриптиз-клуб в центре Екатеринбурга, где выявили факт оказания интимных услуг и незаконной продажи спиртных напитков.