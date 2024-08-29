Кузбассовца осудят за скрытие ДТП со смертельным исходом

Материалы дела по ДТП, в котором кузбасский водитель пытался скрыть следы преступления, переданы в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщил sibdepo.ru.

Следствие сумело восстановить картину происшедшего. Водитель находился в нетрезвом состоянии. В Следственном комитете Кузбасса уточнили, что мужчина нарушал допустимый скоростной режим. Он сбил женщину. Водитель не стал вызывать бригаду скорой помощи и автоинспекторов. Он положил пострадавшую на заднее сиденье и повез домой по адресу ее проживания.

Предполагается, что действия мужчины носили умышленный характер. Он пытался сымитировать, что пострадавшая получила травмы у себя дома. Очевидец происшедшего сообщил об этом местному фельдшеру. Женщину доставили в больницу, где она скончалась на следующий день.

«В результате наезда женщине был причинен травматический шок вследствие сочетанной травмы различных частей тела», — рассказали в СК Кузбасса.

Против водителя возбудили уголовное дело. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, покинул место ДТП. Кроме того, его действия повлекли по неосторожности смерть человека. Расследование продолжалось на протяжении практически года. Следователи собрали большую доказательную базу. Материалы дела переданы в суд.

Ранее сообщалось, что мотоциклист пострадал в ДТП в Королеве.