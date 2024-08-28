Мотоциклист пострадал в ДТП в Королеве

В Королеве произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля.

Байкер получил травму головы. Доврачебную помощь ему оказали сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области — сержант полиции Амин Гусейнов и прапорщик полиции Дмитрий Бурканов, передает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил столкновение с машиной. Росгвардейцы незамедлительно сообщили об аварии в экстренные службы и вызвали на место бригаду скорой помощи.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при наезде иномарки на остановку в Ленинском округе Подмосковья.