Кузбассовца подозревают в убийстве сотрудника шиномонтажной мастерской

В Кузбассе установлена личность подозреваемого в убийстве 39-летнего сотрудника шиномонтажной мастерской, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональный СК.

В ведомстве рассказали, что на место происшествия успели прибыть медики. Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Было установлено, что причиной стали ножевые ранения. Инцидент произошел в понедельник, 16 июня, в Новокузнецке. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

«В ходе проведенных сотрудниками СК и МВД России следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к смерти мужчины его 40-летнего знакомого», — сообщил телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

По информации СК Кузбасса, в задержании подозреваемого силовую поддержку оказали бойцы Росгвардии. 39-летний мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что был знаком с погибшим. В отношениях часто возникали конфликты на фоне взаимной неприязни. Горожанин рассказал, что целенаправленно купил нож и пришел к шиномонтажной мастерской. В ходе проверки на месте преступления задержанный подтвердил сказанное во время допроса.

«(Подозреваемый. — Прим. ред.) нанес многочисленные удары ножом в область головы, шеи и грудной клетки мужчины, после чего, бросив орудие преступления на месте происшествия, скрылся», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого. Правоохранители допрашивают свидетелей, изучают место преступления, назначают необходимые лабораторные исследования.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор жительнице Кузбасса, которая пыталась скрыть следы убийства своего супруга.