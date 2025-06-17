После 36 лет совместной жизни жительница Кузбасса зарубила топором мужа

Жительнице Кузбасса вынесли приговор в виде семи лет пребывания в колонии общего режима за убийство мужа, которому она нанесла 14 ударов топором, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Мариинского городского суда.

В ведомстве рассказали, что при вынесении приговора учли результаты психологической экспертизы. Специалисты уверены, что женщина находилась из-за отношения супруга в подавленном состоянии, но в момент убийства не пребывала под воздействием аффекта. В день трагедии нетрезвый супруг ворвался в комнату с топором. Он угрожал, что сделает из жены шашлык. Женщине удалось вырваться и выхватить топор.

«В судебном заседании подсудимая признала себя виновной в инкриминируемом ей преступлении, но пояснила, что в тот момент защищала себя, как могла. Умысла лишать супруга жизни у нее не было», — указано в сообщении пресс-службы суда.

По данным ведомства, женщина не отрицала вины. С вердиктом сторона защиты не согласна, поэтому намерена подать апелляцию. Издание напомнило, что после убийства 61-летняя женщина вызвала правоохранительные органы не сразу. Она сначала вымыла полы и постирала одежду. С трупа также убрала следы крови. Удары, предположительно, наносились без остановки острой частью топора. Инцидент произошел 2 октября 2024 года.

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