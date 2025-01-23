Кузбассовца привлекли к ответственности за избиение сотрудника полиции

Пресс-служба Мариинского городского суда опубликовала информацию о том, какую меру наказания выбрал суд для избившего сотрудника полиции кузбассовца, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В сообщении указано, что жителю Мариинска суд назначил выплатить сотруднику правоохранительных органов 20 тыс. руб. в качестве моральной компенсации. Инцидент произошел в 2023 году. Ранее судимый горожанин в ночное время суток ругался с сожительницей. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Горожанин проявлял агрессию. Он нанес несколько ударов одному из правоохранителей.

По данным пресс-службы, суд вынес приговор по данному делу. Он назначил 29-летнему мариинцу лишение свободы сроком на два года условно. Испытательный срок составил 1,5 года. Истец вскоре подал еще одно заявление в суд.

«Вскоре после вступления в законную силу приговора суда сотрудник полиции, пострадавший от преступных действий осужденного, обратился в суд с требованием взыскания с преступника компенсации морального вреда в связи с совершением в отношении него преступления», — сообщает пресс-служба суда.

Суд удовлетворил требование. Он учел все факты, указанные в деле. Размер компенсации составил 20 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что кузбассовец во время ссоры нанес бывшей супруге травмы средней тяжести куском замороженного мяса.