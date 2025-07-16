Кузбассовцам обещают 1 млн руб. за передачу информации о человеке в маске

В соцсетях распространилось объявление о вознаграждении за сообщение о любой информации о человеке, который около месяца назад в маске ночью повредил витрину кафе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения. На видео видно, что неизвестный человек, предположительно мужчина, подошел к витрине и нанес ущерб кафе. У него в руках было какое-то приспособление. При помощи небольшого устройства (размером с шариковую ручку) неизвестный после одного прикосновения оставил на витрине множество трещин.

По данным издания, инцидент произошел месяц назад. На данный момент установить личность человека не удалось. Он был одет в вещи темного цвета. Черты лица скрыла кепка. В соцсетях появилось объявление, автор которого предлагает вознаграждение в размере 1 млн руб. за получение любой информации.

По информации издания, некоторые пользователи скептически отнеслись к инициативе. По их мнению, автору поста с целью получения денег будут передавать недостоверные данные. Другие комментаторы с иронией отметили, что нарушителю правопорядка будет выгоднее сдаться добровольно.

«Если сам себя сдашь, то миллион заплатят?» — уточнил пользователь Telegram.

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